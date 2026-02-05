Indemnizaciones por retraso: FACUA advierte de que las limitaciones de velocidad impuestas por Adif no son causas de fuerza mayor
La asociación señala que no entran en las excepciones que contempla la normativa europea para eximir del pago de las compensaciones a los usuarios.
España-05/02/2026
FACUA-Consumidores en Acción advierte de que las compañías ferroviarias —Iryo, Ouigo y Renfe— no pueden alegar la limitación de velocidad establecida por Adif en ciertos trayectos en los últimos días como causa de «fuerza mayor» para negarse a cumplir con sus compromisos de puntualidad