Inhabilitación de Holaluz: FACUA aconseja a los usuarios revisar bien las ofertas de otras compañías si quieren seguir en el mercado libre
El Gobierno ha iniciado un procedimiento para extinguir el ejercicio de la operadora de luz y traspasar a sus clientes a comercializadoras de referencia si no eligen otra energética en el mercado libre.
FACUA.org
España-22/07/2026
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