Inmovilizadas en Cataluña cuarenta y ocho explotaciones ganaderas con ganado bovino procedente del Reino Unido
La Generalitat ha tomado la decisión ante la declaración del foco de fiebre aftosa en dos granjas al sur Inglaterra.
FACUA.org
España-07/08/2007
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La Conselleria de Agricultura, Alimentación y Acción Rural de la Generalitat ha ordenado «la visita e inspección veterinaria de manera urgente» de cuarenta y ocho explotaciones ganaderas catalanas que han recibido ganado vacuno procedente del Reino Unido ante la declar