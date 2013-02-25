Inspectores checos detectan carne de caballo en las albóndigas de IKEA
Las trazas de equino se encontraron en la comida fabricada en Suecia por el gigante del mueble, según una agencia local.
FACUA.org
Europa-25/02/2013
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Inspectores de la República Checa han hallado carne de caballo en albóndigas fabricadas en Suecia por el grupo IKEA, la mayor cadena del sector del mueble a nivel mundial, según reveló la agencia de noticias checa CTK este lunes, informa Reuters.
El Instituto Ve