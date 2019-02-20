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Instalan en Carrefour una máquina que cambia monedas por un vale canjeable por "dinero" y se queda el 10%

FACUA denuncia a Coinstar por la falta de claridad en las condiciones de uso e impedir cancelar las operaciones una vez iniciadas.

FACUA.org
Cantabria-20/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Coinstar (Skylark Solutions SL) ante la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo de Cantabria y la Dirección General de Salud Pública de Asturias por una máquina de cambio de dinero cuyo funcionam

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