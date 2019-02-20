Instalan en Carrefour una máquina que cambia monedas por un vale canjeable por "dinero" y se queda el 10%
FACUA denuncia a Coinstar por la falta de claridad en las condiciones de uso e impedir cancelar las operaciones una vez iniciadas.
FACUA.org
Cantabria-20/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Coinstar (Skylark Solutions SL) ante la Dirección General de Industria, Comercio y Consumo de Cantabria y la Dirección General de Salud Pública de Asturias por una máquina de cambio de dinero cuyo funcionam