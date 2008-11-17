Intervenidas 90.000 pastillas para tratar la disfunción eréctil falsificadas que se vendían por Internet
Un holandés y un norteamericano han sido detenidos en la localidad murciana de Puerto Lumbreras por delitos contra la salud pública y la propiedad industrial.
FACUA.org
España-17/11/2008
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La Guardia Civil, en el transcurso de la operación Fiura, llevada a cabo en Puerto Lumbreras (Murcia), ha procedido a la detención de R.L., de nacionalidad holandesa, y P.T., de EEUU, como presuntos autores de delitos contra la salud pública y la propieda