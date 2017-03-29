Más noticiasDecomisados 1.148 y 1.969 kilos respectivamente

Intervenidas más de tres toneladas de pescado y marisco en Málaga por irregularidades en el etiquetado

Se han levantado de 13 actas de infracción a proveedores de ambos productos por falta de información en etiquetas de trazabilidad, al no conocerse bien o no estar especificado el origen.

Europa Press
Málaga-29/03/2017
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La Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía ha intervenido un total de 3.117 kilogramos de pescado en Mercamálaga durante una operación desarrollada en la madrugada de este miércoles en colaboración con la Guardia Civil.

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