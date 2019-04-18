Intervenidos 234 kilos de pescado y moluscos no aptos para el consumo en Guarromán (Jaén)
Agentes del Seprona de la Guardia Civil detectaron que no contaban con documentación de trazabilidad, por lo que no se podía acreditar su procedencia.
Europa Press
Jaén-18/04/2019
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Imagen: Guardia Civil.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha intervenido en Guarromán (Jaén) 234 kilos de pescado y moluscos no aptos para el consumo humano por no haber podido acreditar su procedencia.
La intervención se ha llevado a cabo en el m