Más noticias

Intervenidos 234 kilos de pescado y moluscos no aptos para el consumo en Guarromán (Jaén)

Agentes del Seprona de la Guardia Civil detectaron que no contaban con documentación de trazabilidad, por lo que no se podía acreditar su procedencia.

Europa Press
Jaén-18/04/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha intervenido en Guarromán (Jaén) 234 kilos de pescado y moluscos no aptos para el consumo humano por no haber podido acreditar su procedencia.

La intervención se ha llevado a cabo en el m

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos