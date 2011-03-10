Intervenidos atunes rojos y rape a la venta de manera irregular en el Mercado Central de Castellón
La Guardia Civil ha informado que la venta de ejemplares que no cumplen con la talla reglamentaria está incumpliendo la ley.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-10/03/2011
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La Guardia Civil ha intervenido atunes rojos a la venta de manera irregular, así como rape con talla inferior a la permitida, en el Mercado Central de Castellón, según ha informado la Benemérita en un comunicado.
Así, el Servicio de Protección a la