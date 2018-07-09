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Intervienen 10.700 jamones y embutidos congelados en Fuente Vaqueros (Granada) que estaban caducados

Las piezas de cerdo ibérico presentaban anomalías en el etiquetado, y algunas también "síntomas de putrefacción".

FACUA.org / Europa Press
Granada-09/07/2018
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La Guardia Civil ha intervenido, en un polígono industrial de la localidad de Fuente Vaqueros (Granada), un almacén frigorífico donde se guardaban 10.700 piezas entre jamones ibéricos congelados y embutidos de cerdo ibérico envasados, también congelados,

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