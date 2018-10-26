Italia multa a Samsung con 5 millones de euros y a Apple con 10 millones por obsolescencia programada
Las sanciones han sido impuestas por obligar a los consumidores a realizar actualizaciones de sus teléfonos móviles que causaron "fallos de funcionamiento graves" y "redujeron su rendimiento".
Europa Press
Internacional-26/10/2018
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La Autoridad Garante de la Competencia y del Mercado de Italia (AGCM, por sus siglas en italiano) ha impuesto una multa a Samsung y dos a Apple por haber obligado a los consumidores a realizar actualizaciones de sus teléfonos móviles que causaron «fallos d