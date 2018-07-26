Jamones de Trevélez denuncia ante la Junta de Andalucía a Comapa por el parecido de la marca Trevedul
Consideran que la marca Trevedul puede engañar al consumidor y pide que no se relacione con los productos de Trevélez.
FACUA.org
Andalucía-26/07/2018
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La Indicación Geográfica Protegida (IGP) Jamones de Trevélez ha denunciado a la distribuidora Comapa ante las Consejerías de Agricultura y de Sanidad y Consumo de la Junta de Andalucía por el parecido de la marca Trevedul con su propia