Jazztel pretende cobrar llamadas de fines de semana que ofertó como gratuitas para captar clientes en su servicio de preasignación
FACUA advierte a la empresa que ha incurrido en publicidad engañosa y deberá devolver el dinero a los clientes. Jazztel indica ahora que no aplicará la promoción de llamadas gratis a los clientes preasignados cuyo consumo semanal de lunes a viernes no llegue al 30% del total.
FACUA.org
España-04/06/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) se ha dirigido a Jazztel para advertirle que ha incurrido en publicidad engañosa al ofertar «llamadas de voz locales y nacionales gratis todos los fines de semana» para los clientes que soliciten su