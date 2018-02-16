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Jazztel se suma a la subida de precios de las compañías telefónicas a partir del 15 de abril

La empresa ya está comunicando a sus clientes el cambio de condiciones que realizará en dos meses en sus tarifas convergentes con fibra y móvil.

FACUA.org
España-16/02/2018
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Jazztel se apunta al incremento de tarifas ya marcado por Movistar Fusión, Orange Love y Vodafone One. Ya está anunciando a sus clientes las modificaciones de precios que sufrirán desde el próximo 15 de abril.

Según recoge el portal web

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