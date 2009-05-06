Jiménez anuncia que la publicidad, comercio y tráfico de órganos estarán tipificados como delito en el Código Penal
En respuesta "a la preocupación social" sobre este asunto. FACUA denunció en abril 31 anuncios difundidos a través de Internet.
FACUA.org
España-06/05/2009
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La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha pedido al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que, en el marco de la reforma del Código Penal que se está realizando en el Congreso de los Diputados, tipifique como delito la publi