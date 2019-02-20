José Folgado percibió 718.000 euros de indemnización por su cese como presidente de Red Eléctrica
Esta cantidad corresponde al equivalente a una anualidad de su salario fijo cuando era consejero ejecutivo, condición que dejo en 2016 para ser presidente no ejecutivo, más el variable.
Europa Press
Aragón-20/02/2019
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A la izquierda, José Folgado, y a la derecha, su sucesor, Jordi Sevilla. | Imagen: Europa Press.
José Folgado, expresidente del Grupo Red Eléctrica (REE), percibió una indemnización de 718.000 euros por su salida de la compañía el pasado verano, cuando fue relevado en el cargo por Jordi Sevilla.
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