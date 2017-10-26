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Jueza investiga al presidente de UCA-Cauce tras la denuncia de un asesor jurídico por "coacciones"

Es uno de los numerosos trabajadores que vienen reclamando salarios impagados desde hace años por la entidad que preside Juan Moreno Rodríguez, declarada insolvente el pasado mayo por un juzgado de Sevilla.

FACUA.org / Agencias
Andalucía-26/10/2017
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La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla investiga al presidente de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-Cauce), Juan Moreno Rodríguez, por la denuncia por «coacciones» presentada por un abogado del departamento j

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