Juicio a los autores de un macrofraude desarrollado durante una década por SMS y WhatsApp
La Fiscalía pide para ellos penas superiores a seis años de prisión. Se les acusa de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.
FACUA.org
España-03/10/2016
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El juicio a los autores de un macrofraude desarrollado durante una década a través de mensajes SMS y de envíos de Whatsapp, que tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Alicante, está a punto de fijarse al encontrarse la investigación en su fase final.