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La actual distribuidora de Aloe Arborescens anuncia que deja de comercializarlo y asegura que es ajena a su publicidad fraudulenta

El autodenominado "blog oficial" del producto también ha cerrado. En él se aseguraba que cura el cáncer y el sida, entre otras más de cien enfermedades y dolencias.

FACUA.org
España-15/09/2011
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La actual distribuidora de Aloe Arborescens en España, la sevillana Bionat (Nueva Dietética, SL), ha anunciado a FACUA-Consumidores en Acción que deja de comercializar el producto «para evitar un escándalo absurdo e innecesario» que compromete «inevitablem

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