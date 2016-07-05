La Aecosan confirma la presencia de la toxina botulínica en las alubias retiradas en Cataluña
Están afectados diversos lotes de botes de 400 gramos de alubias blancas cocidas de la marca Bonpreu, IFA Eliges, Condis y El Cultivador, envasados por Hermanos Cuevas.
Europa Press
España-05/07/2016
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La Aecosan ha confirmado la presencia de la toxina botulínica en los lotes de alubias cocidas retirados la semana pasada. | Imagen: flickr.com/lablasco (CC BY 2.0).
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), a través del Centro Nacional de Alimentación, ha confirmado la presencia de toxina botulínica en las alubias blancas cocidas