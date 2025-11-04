Falsifican dos variedades de preservativos de la marca Durex y les colocan un lote que corresponde a productos caducados hace una década
El fraude se ha producido en productos etiquetados con el lote 0010471127 de las variedades Mutual Climax y Pleasuremax.
FACUA.org
España-04/11/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha alertado de la venta de unidades falsificadas de dos modelos de preservativos de la marca Durex en un establecimiento comercial de Salamanca.
En concreto, la