La Aemps recomienda reemplazar los tornillos que sujetan la base de los elevadores Oxford Advance
Comercializado en España por la empresa Sunrise Medical, está destinado a trasladar a una persona de una superficie de descanso a otra, como de una cama a una silla de ruedas.
FACUA.org
España-05/04/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha recomendado reemplazar los tornillos que sujetan la base de los elevadores Oxford Advance ante la posibilidad de que se deforme o fracture la pieza s