Más noticiasAnte la posibilidad de que se deforme o fracture la pieza superior de la base

La Aemps recomienda reemplazar los tornillos que sujetan la base de los elevadores Oxford Advance

Comercializado en España por la empresa Sunrise Medical, está destinado a trasladar a una persona de una superficie de descanso a otra, como de una cama a una silla de ruedas.

FACUA.org
España-05/04/2013
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha recomendado reemplazar los tornillos que sujetan la base de los elevadores Oxford Advance ante la posibilidad de que se deforme o fracture la pieza s

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