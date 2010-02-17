La Aemps retira un chupete para medicinas por riesgo de confusión entre las escalas de medida
Este producto se ha comercializado en España a través de la empresa Wawau Baby, sin marcado CE y sin las instrucciones de utilización en español.
FACUA.org
España-17/02/2010
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada del mercado del producto chupete para medicinas, fabricado en varios colores por la empresa británica RSW International, debido al «riesgo de confusión entre las escalas de medida»</