La AEPD concluye que el Ministerio de Justicia se saltó la Ley de Protección de Datos con LexNet
La Agencia le impone al ministerio de Rafael Catalá una sanción por infracción grave al incumplir las condiciones de seguridad.
FACUA.org
España-10/04/2018
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La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha concluido que la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ), dependiente del Ministerio de Justicia, se saltó la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
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