La Aesan advierte de un exceso de zinc en el complemento alimenticio N-Pro Regenintest y pide que no se consuma
El número de lote afectado es el 020725 con fecha de consumo preferente del 31 de julio de 2027. El producto podría producir reacciones adversas de diversa gravedad.
FACUA.org
España-26/08/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña acerca de la presencia excesiva de zinc en el c