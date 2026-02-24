La Aesan alerta de la presencia de astillas de madera en quesos rallados de las marcas Alteza, Albéniz y Froiz
Todos los productos afectados tienen fecha de caducidad del 5 de junio de 2026, su lote es 2426026 y se conservan refrigerados.
España-24/02/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la posible presencia de cuerpos extra