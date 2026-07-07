La Aesan alerta de la presencia de Listeria en bacalao en aceite de girasol de la marca La Mar de Tapas
Están afectados todos los lotes que comienzan con las cifras 0532 y con caducidades comprendidas entre el 10 y el 30 de julio.
FACUA.org
España-07/07/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Andalucía relativa a la pres