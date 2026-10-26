La Aesan alerta de la presencia de Listeria monocytogenes en mejillones cocidos de la marca Marvalmar
El producto afectado es el Mejillón de Chile cocido, de la marca Marvalmar, envasado en bandeja al vacío refrigerada, con un peso de 200 gramos, número de lote 387/21096 1809 y fecha de consumo preferente del 20 de noviembre de 2026.
FACUA.org
España-26/10/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid rela