La Agencia Andaluza de la Energía reparte más de 25.000 bombillas de bajo consumo que ahorrarán 2,64 millones de euros
Consumen un 80% menos que las tradicionales y tienen una vida media de 12.000 horas.
FACUA.org
Andalucía-31/05/2007
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