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La Agencia de Medicamentos ordena la retirada del mercado de la loción Crikes por contener corticoides

El organismo prohíbe su comercialización e impone al Grupo Whitefarm Diekés Dietbel que la retire de los comercios.

FACUA.org
España-26/12/2007
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La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha ordenado al Grupo Whitefarm Diekés Dietbel que retire del mercado su loción Crikes, aceite de crisálida, al haber detectado la presencia de corticoides.

El organismo del Ministerio de Sanidad y Consu

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