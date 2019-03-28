La Agencia de Protección de Datos publica por error la identidad de una denunciante socia de FACUA
La asociación se ha dirigido al delegado de protección de datos de la AEPD para que elimine el nombre de una resolución y comunique la incidencia a la afectada. El organismo ha reaccionado de inmediato.
FACUA.org
España-28/03/2019
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FACUA ha comunicado al delegado de protección de datos de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que la entidad ha publicado por error en su web la identidad de