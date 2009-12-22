La Agencia Estatal de Seguridad Aérea suspende la licencia operativa de Air Comet
Los pasajeros podrán informarse de sus derechos y alternativas en la oficina y teléfonos de información de la Dirección General de Aviación Civil.
FACUA.org
España-22/12/2009
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La secretaria de Estado de Transportes, Concepción Gutiérrez, ha informado en rueda de prensa este martes de que por parte de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea se ha dictado una resolución por la que se suspende la licencia operativa de la compañ&iacu