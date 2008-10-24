La Agencia Europea del Medicamento suspende temporalmente la comercialización de Acomplia, un fármaco contra la obesidad
Su consumo se ha asociado a trastornos depresivos e intentos de suicidio.
FACUA.org
Europa-24/10/2008
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La Agencia Europa del Medicamento (EMEA, por sus siglas en inglés) ha hecho pública la recomendación de que sea suspendida la comercialización del rimonabant, un componente adelgazante que en España se vende con el nombre de Acomplia por la farmacéutica S