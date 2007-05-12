La Agencia Tributaria advierte de un intento de timo por correo utilizando su nombre
Una carta detectada en Lleida exigía a un contribuyente en nombre de la AEAT el pago de una cantidad por deudas en el IRPF y su ingreso en una cuenta corriente.
FACUA.org
España-12/05/2007
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La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha emitido un comunicado en el que advierte de que ha tenido conocimiento de un intento de timo por correo en Lleida utilizando su nombre. El timo no se ha producido y la AEAT lo ha denunciado a la Policía y a la Fiscalía