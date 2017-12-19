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La Audiencia de Madrid condena a Uralita a pagar dos millones a 39 afectados por amianto en Barcelona

El fallo obliga a indemnizar tanto a trabajadores como a vecinos de Cerdanyola y de Ripollet sin relación laboral directa con la empresa, pero que vivían y trabajaban cerca de la misma.

FACUA.org / Europa Press
Madrid-19/12/2017
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La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a pagar más de dos millones de euros a treinta y nueve vecinos afectados por el amianto de una fábrica en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

El fallo, consultado por Europa Press, condena a la empresa Uralita (a

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