La Audiencia de Madrid condena a Uralita a pagar dos millones a 39 afectados por amianto en Barcelona
El fallo obliga a indemnizar tanto a trabajadores como a vecinos de Cerdanyola y de Ripollet sin relación laboral directa con la empresa, pero que vivían y trabajaban cerca de la misma.
FACUA.org / Europa Press
Madrid-19/12/2017
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La empresa "no actuó con la diligencia exigible al hacer emisiones sin el control adecuado". | Imagen: flickr.com/minionion (CC BY-NC 2.0).
La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a pagar más de dos millones de euros a treinta y nueve vecinos afectados por el amianto de una fábrica en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.
El fallo, consultado por Europa Press, condena a la empresa Uralita (a