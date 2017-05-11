La Audiencia no ve injurias ni calumnias en las críticas de FACUA Jaén sobre el cementerio de Linares
Cementerio Parque Linares SA interpuso una querella después de que la asociación denunciara en abril de 2015 el "abandono", "dejadez" y "gestión calamitosa" del camposanto.
FACUA.org
Jaén-11/05/2017
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Imagen: Linares28.es.
La Audiencia Provincial de Jaén ha dictaminado que FACUA Jaén y su secretario general, Felipe Serrano, no incurrieron en delitos de injurias ni calumnias contra la empresa que gestiona el cementerio de Linares al manifestar públicamente una serie de crí