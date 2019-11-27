La Cátedra de Derecho de Consumo UPO-Fundación FACUA organiza un congreso sobre contratos de servicios
El Congreso Internacional 'La modernización del contrato de servicios' se celebrará los próximos 28 y 29 de noviembre en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
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España-27/11/2019
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La Cátedra de Derecho al Consumo UPO-Fundación FACUA organiza el Congreso Internacional La modernización del contrato de servicios que tendrá lugar los próximos días 28 y 29 de noviembre en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla.<