La CE alerta de la posible presencia ilegal en el mercado de una variante arroz transgénico desarrollada por Bayer
El pasado 18 de agosto, Washington comunicó a Bruselas que había detectado rastros de este arroz en su cadena comercial y que cabía la posibilidad de que también hubiera llegado a la UE.
FACUA.org
Europa-01/09/2006
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La Comisión Europea ha alertado de la posible presencia en el mercado comunitario de arroz transgénico no autorizado LL601 procedente de Estados Unidos, ya que las importaciones irregulares que se detectaron a mediados de agosto se remontan al menos a enero de 2006, según ha