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La CE multa con 60 millones a los importadores de plátanos Dole y Weichert por pactar precios

La empresa Chiquita, que formaba parte del cártel, se libra de la sanción por haber denunciado los hechos a Bruselas.

FACUA.org
Europa-15/10/2008
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La Comisión Europea impuso hoy una multa de 60,3 millones de euros al importador de plátanos estadounidense Dole y al alemán Weichert por haber participado entre 2000 y 2002 en un cártel para pactar los precios en ocho países de la UE: Austria, Bélgica, D

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