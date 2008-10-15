La CE multa con 60 millones a los importadores de plátanos Dole y Weichert por pactar precios
La empresa Chiquita, que formaba parte del cártel, se libra de la sanción por haber denunciado los hechos a Bruselas.
FACUA.org
Europa-15/10/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea impuso hoy una multa de 60,3 millones de euros al importador de plátanos estadounidense Dole y al alemán Weichert por haber participado entre 2000 y 2002 en un cártel para pactar los precios en ocho países de la UE: Austria, Bélgica, D