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La CE pide abrir más el mercado a productos agrícolas y las fronteras a ciudadanos de países vecinos

Asigna 28 millones a Marruecos y 22 millones a Ucrania para facilitar el buen gobierno.

FACUA.org
Europa-10/12/2007
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La Comisión Europea ha demandado a los Estados miembros que amplíen el acceso al mercado europeo a los productos agrícolas de los países del sur del Mediterráneo y del este de Europa que forman parte de la Política de Vecindad y que cumplan adecuadamente

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