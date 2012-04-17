La CE quiere que todos los Estados miembros introduzcan impuestos para reducir la generación de residuos
El 38% de los residuos urbanos que se generan en la UE acaba en un vertedero.
FACUA.org
Europa-17/04/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Europea sopesa obligar a todos los Estados miembros a introducir impuestos sobre el vertido y la incineración de residuos o sistemas de pago por generación de residuos con el fin de fomentar el reciclaje.
El 38% de los residuos urbanos que se generan en la