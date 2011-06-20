La ciudadanía vuelve a salir a las calles para pedir una democracia más justa y participativa
Las más de 50 manifestaciones y concentraciones convocadas en ciudades de toda España contra el Pacto del Euro transcurren de manera pacífica, ordenada y sin incidentes.
FACUA.org
España-20/06/2011
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Más de 200.000 personas se han lanzado a la calle este domingo para protestar contra las medidas de austeridad previstas para la eurozona concretadas en el denominado Pacto del Euro y para pedir una «democracia real» más justa y participativa.
Madrid y Barcelona cong