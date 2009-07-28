La CNC abre un expediente sancionador contra 15 entidades productoras de mejillón de Galicia
La infracción consistiría en el control de la oferta, la fijación de precios de venta, el reparto de la producción y el establecimiento de condiciones comerciales comunes.
FACUA.org
España-28/07/2009
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto un expediente sancionador contra quince entidades productoras de mejillón de Galicia ante posibles acuerdos anticompetitivos en el sector del mejillón desde el año 2006 tras la denuncia presentada por la Asociaci&