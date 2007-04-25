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La CNE excluye a Viesgo de la lista de las principales eléctricas y da entrada a Gas Natural

La Comisión Nacional de la Energía ha eximido a la italiana Enel de los límites de voto en Endesa.

FACUA.org
España-25/04/2007
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) aprobó hoy la lista de operadores principales del sector eléctrico, en la que se incluye a Gas Natural en lugar de Viesgo, filial de Enel, que sale de la lista, informó hoy el organi

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