Más noticiasCompetencia tiene un plazo de 12 meses para resolver los expedientes

La CNMC expedienta a MásMóvil y República de Comunicaciones Móviles por poner trabas a la portabilidad

Las compañías podrían haber incumplido determinados requisitos durante la tramitación de algunas solicitudes de portabilidad en calidad de operador donante.

Europa Press
España-22/09/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado incoar dos expedientes sancionadores a las empresas Más Móvil Telecom 3.0 y República de Comunicaciones Móviles, respectivamente, por posibles infracciones de la norm

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