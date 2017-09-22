La CNMC expedienta a MásMóvil y República de Comunicaciones Móviles por poner trabas a la portabilidad
Las compañías podrían haber incumplido determinados requisitos durante la tramitación de algunas solicitudes de portabilidad en calidad de operador donante.
Europa Press
España-22/09/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado incoar dos expedientes sancionadores a las empresas Más Móvil Telecom 3.0 y República de Comunicaciones Móviles, respectivamente, por posibles infracciones de la norm