La CNMC expedienta a Telefónica por posible discriminación en la solución de averías de otros operadores
Halla "indicios suficientes" de que habría incumplido la obligación de no discriminación que tiene impuesta por su posición como operador con poder significativo en los mercados mayoristas de banda ancha.
FACUA.org
España-29/10/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un procedimiento sancionador contra Telefónica por presuntas conductas discriminatorias frente a sus competidores en los tiempos de provisión y de resolución de averías de los servicios mayo