La CNMC incoa expediente sancionador contra doce autoescuelas de Guadalajara
Por una posible conducta anticompetitiva que consistiría en ofertar precios muy similares para la obtención del permiso de conducir tipo B.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-05/03/2014
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