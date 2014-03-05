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La CNMC incoa expediente sancionador contra doce autoescuelas de Guadalajara

Por una posible conducta anticompetitiva que consistiría en ofertar precios muy similares para la obtención del permiso de conducir tipo B.

FACUA.org
Castilla-La Mancha-05/03/2014
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La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra las autoescuelas de Guadalajara, Autoescuela 12 Puntos, Centro de Formación Vial Candi SL, Autoescuela del Río SL, Autoescuela Henar

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