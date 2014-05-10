La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas en la comercialización de electricidad
El organismo analiza las comunicaciones y los anuncios que han realizado las compañías porque podrían generar confusión entre los consumidores.
FACUA.org
España-10/05/2014
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La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha iniciado una investigación para analizar las comunicaciones y los anuncios «que han realizado recientemente los operadores eléctricos con el fin de influir en la decisión de los consumidores» a la hora d