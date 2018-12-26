La CNMC investiga un posible cártel de empresas de explotación, conservación y mantenimiento de carreteras
Entre los días 17 y 20 de diciembre, se llevaron a cabo una serie de inspecciones domiciliarias en las sedes de varias compañías que operan en este mercado.
Europa Press
España-26/12/2018
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