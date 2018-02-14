Más noticias

La CNMC multa a 4 bancos por concertarse para ofrecer 'swaps' en condiciones distintas a las pactadas

La suma de las sanciones al Santander, Sabadell, BBVA y Caixabank se eleva a 91 millones de euros. Habían generado en el cliente la apariencia falsa de que el precio se establecía "en condiciones de mercado".

FACUA.org
España-14/02/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a cuatro entidades financieras por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes, en las que se especificaba que se contratarían en

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos