La CNMC multa a 4 bancos por concertarse para ofrecer 'swaps' en condiciones distintas a las pactadas
La suma de las sanciones al Santander, Sabadell, BBVA y Caixabank se eleva a 91 millones de euros. Habían generado en el cliente la apariencia falsa de que el precio se establecía "en condiciones de mercado".
FACUA.org
España-14/02/2018
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a cuatro entidades financieras por concertarse para ofrecer derivados de tipos de interés en condiciones distintas de las pactadas con los clientes, en las que se especificaba que se contratarían en